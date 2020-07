Schweinfurt: Mutmaßlicher Messerstecher festgenommen

Ein Woche nach einem Messerangriff hat die Schweinfurter Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige mutmaßliche Messerstecher sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der Mann soll Anfang letzter Woche in der Moritz-Fischer-Straße einen 31-Jährigen mit einem Messer schwer am Bein verletzt haben. Danach gelang dem Täter trotz sofort eingeleiteter Großfahndung die Flucht. Im Zuge intensiver Ermittlungen hat sich der 22-Jährige jedoch schnell als dringend tatverdächtig herauskristallisiert. Insbesondere Zeugenbefragungen und die Auswertung von Überwachungskameras brachten die Beamten auf die Spur des Mannes. Der 22-Jährige hat sich noch nicht zum Tatvorwurf geäußert. Insbesondere das Motiv des Mannes liegt deswegen noch im Dunkeln.