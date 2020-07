Unterfranken: Ernte regional sehr unterschiedlich

Die Ernte wird in Unterfranken dieses Jahr von Region zu Region sehr unterschiedlich ausfallen. Diese Prognose hat der Bayerische Bauernverband bei einer Pressekonferenz am Dienstag abgegeben. Demnach werde im südlichen Teil von Unterfranken eine leicht unterdurchschnittliche Ernte erwartet. Im nördlichen Teil hingegen rechne man mit erheblichen Ertragsverlusten. Diese bewegen sich ersten Schätzungen zu Folge zwischen 20 bis 80 Prozent, so der Verband. Besonders viele Ausfälle werde es bei der Wintergerste und dem Raps geben. Das liege vor allem am späten Frost Mitte Mai. Verbraucher müssten sich aber nicht auf steigende Lebensmittelpreise einstellen. Die Ernteausfälle würden durch Importe kompensiert. Grundsätzlich haben die Landwirte bei Aussaat der Früchte noch mit einer guten Ernte in diesem Jahr gerechnet. Als Grund führt der Bayerische Bauernverband vor allem früh einsetzenden Regen und einen milden Winter an. Negative Auswirkungen auf die Ernte habe der Wassermangel im Frühjahr und die Frostnächte im Mai gehabt. In den letzten Monaten haben die Landwirte auch Auswirkungen der Corona-Krise gespürt. Zum einen sei der Markt für Kartoffeln eingebrochen. Unter anderem weil keine Pommes mehr von der Gastronomie abgenommen wurden. Durch das Corona-bedingte Schließen von Lokalen und Gaststätten habe man zudem weniger Rindfleisch verkauft. Auch der Skandal beim Fleisch-Verarbeiter Tönnies hatte Auswirkungen auf die Landwirte in Unterfranken: Sie haben in den letzten Wochen eigenen Angaben zufolge weniger Schweinefleisch verkauft.

