Würzburg: Keine Entspannung auf dem Mietmarkt

Seit fünf Jahren gibt es in Deutschland die Mietpreisbremse. Das hat das Immobilienportal immowelt zum Anlass genommen zu untersuchen, wie sich die Mieten in Würzburg in dieser Zeit verändert haben - auch wenn die Mietpreisbremse in der Stadt nicht greift. Das Ergebnis: Die Mieten steigen immer weiter an. Seit 2015 sind die Mieten in Würzburg im Schnitt um 24 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In den fünf Jahren davor waren die Mieten im Schnitt um 30 Prozent gestiegen. Für den Quadratmeter zahlten die Mieter im ersten Halbjahr 2015 durchschnittlich 8,60 Euro – inzwischen sind das 10,70 Euro. Die Mietpreisbremse greift in Würzburg nicht, weil durch die Stadt bislang kein offizieller Mietspiegel erstellt wurde.