Ein abgestürztes Modellflugzeug hat in Gerolzhofen einen Ackerbrand ausgelöst. Das ferngesteuerte Flugzeug hatte einen technischen Defekt und stürzte deshalb ab. Laut Polizei löschte die Feuerwehr eine Fläche von etwa 1.800 Quadratmetern – das entspricht etwa zwei Handballfeldern. Der Schaden am Modellflugzeug beläuft sich auf gut 2.000 Euro, der am abgebrannten Getreidefeld auf etwa 240 Euro.