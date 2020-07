Gleich zwei Schmuggler hat der Zoll am Sonntag auf der A3 in der Region hochgenommen. Darüber hat das Hauptzollamt Schweinfurt jetzt informiert. In beiden Fällen wurden Kleintransporter aus Osteuropa kontrolliert. Dabei kamen insgesamt 36 Stangen geschmuggelte Zigaretten und fast 70 Flaschen hochprozentiger Alkohol ans Tageslicht. Beide Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Nach Bezahlen einer Sicherheitsleistung durften beide Schmuggler weiterfahren.