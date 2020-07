Mainfranken: Fahrplanänderungen zum Start in die Sommerferien

Zum Start in die Sommerferien ändern sich wie jedes Jahr die Fahrpläne von Bus und Straßenbahn in Mainfranken. Das haben die WVV und die Landratsämter mitgeteilt. Sowohl in Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart fahren ab Montag die Busse dann nach Ferienfahrplan. Die Fahrten sind im Fahrplan gekennzeichnet mit „F“. Das heißt: Es entfallen alle Fahrten zu Schulzeiten („S“). Anders als in den vergangenen Jahren wird der Straba-Fahrplan aber wohl nicht so ausgedünnt. Die WVV plant, so gut wie alle Straßenbahnen weiter fahren zu lassen. Am Donnerstag soll der Stadtrat dem noch zustimmen.