Es gibt vier neue Corona-Fälle in der Region Würzburg. Das hat das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag bestätigt. Zuletzt war am vergangenen Freitag ein neuer Corona-Fall bestätigt worden. Weil in den letzten Tagen auch Menschen als gesund entlassen wurden sind derzeit weiter 15 Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg mit Covid 19 infiziert. Weitere 42 Menschen sind aktuell in Quarantäne.