Würzburg: 14-Jähriger vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen in Würzburg. Seit vergangenem Donnerstag (16. Juli) wird der 14-jährige Hidayet Krüger aus einer Jugendeinrichtung vermisst. Der Junge hört auch auf den Spitznamen „Jimmy“. Er hatte am Donnerstag seine Wohngruppe in Oberdürrbach mit unbekanntem Ziel verlassen. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten aber noch keinen Erfolg. Die Polizei geht aber davon aus, dass er sich noch im Stadtgebiet aufhält. Hidayet Krüger ist 1,79 Meter groß und sehr schlank. Er hat schwarze, kurze Haare und trägt eine feste Zahnspange. Zuletzt trug er dunkelgraue Röhrenjeans, dunkle Jacke, weiße Turnschuhe, dunkle Army-Basecap und einen graubraunen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-2230.