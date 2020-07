Mainfranken: Wegen Corona - Gewerkschaft warnt vor Folgen für Azubis

Die Corona-Pandemie könnte gravierende Folgen für Berufsanfänger haben. Davor warnt jetzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Viele Firmen in Mainfranken hätten die betriebliche Ausbildung deutlich zurückgefahren oder ganz eingestellt. Laut Arbeitsagentur ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze von Oktober 2019 bis Juni 2020 allein in der Stadt Würzburg um sieben Prozent gesunken. Im Landkreis Würzburg sind es rund sechs Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gut fünfeinhalb Prozent weniger Ausbildungsplätze wurden im Landkreis Main-Spessart angeboten. Im Landkreis Kitzingen sind es sogar 15 Prozent. Nach Angaben der Gewerkschaft NGG ist die Lage besonders in Hotels, Gaststätten und im Lebensmittelhandwerk dramatisch. Corona könnte den ohnehin schon vorhandenen Fachkräftemangel in vielen Branchen verschärfen, so die Gewerkschaft. Ihr Appell: Die Unternehmen müssten dafür sorgen, dass die Corona-Krise nicht zur Azubi-Krise wird. Wer aktuell gut aufgestellt sei, solle Verantwortung übernehmen und Auszubildende aus insolventen Betrieben übernehmen. Finanzielle Unterstützung gibt es auch vom Bund: So erhalten kleine und mittlere Betriebe, die wegen Corona Umsatzeinbußen von bis zu 60 Prozent haben, für jeden nicht gestrichenen Ausbildungsplatz 2.000 Euro.