Landkreis Würzburg: Bilanz nach Volksbegehren „Artenvielfalt“

Knapp ein Jahr nach dem Inkrafttreten von Pflichten zum Volksbegehren „Artenvielfalt“ zieht der BUND Naturschutz Würzburg jetzt Bilanz. Demnach habe man im vergangenen Jahr zwar wichtige Impulse gesetzt, eine Trendwende sei aber ausgeblieben. Ein positives Zeichen sei aber die steigende Nachfrage an Öko-Produkten und die Umsetzung von regionalen Projekten zum Schutz der Artenvielfalt. Dazu zählt beispielsweise, dass Würzburg mit dem Irtenberger Wald einen neuen Naturwald bekommt. Trotzdem würden in den Gemeinden und dem Landkreis weiter Konzepte zum Schutz der Artenvielfalt fehlen. Diese müssten schleunigst entworfen werden, fordert der BUND Naturschutz Würzburg. Außerdem appelliert er an regionale Politiker, sich verstärkt für die Finanzierung von Artenschutz-Projekten und einen wirksamen Klimaschutz einzusetzen.