Ein kurioser Raub hat sich in Wertheim abgespielt. Dort haben Unbekannte einem Mann den Bart samt einer darin eingeflochtenen Perlenkette weggenommen. Der Mann war am Dienstag in den frühen Morgenstunden in der Eichelgasse bewusstlos geschlagen worden. Als er zu sich kam waren etwa 30 Zentimeter des geschmückten Barts abgeschnitten und weitere Schmuckstücke fehlten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.