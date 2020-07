Schweinfurt: Menschenkette gegen möglichen Job-Abbau bei ZF

Die Angestellten des Automobilzulieferers ZF in Schweinfurt planen am Donnerstag eine Demo gegen den möglichen Stellenabbau. Rund 1.300 Menschen wollen am Vormittag eine Menschenkette zwischen den beiden Werken in Schweinfurt bilden. Sie fordern konkrete Aussagen zur Zukunft des Standorts Schweinfurt. Voraussichtlich am Freitag will die Unternehmensleitung die Mitarbeiter über mögliche Jobstreichungen informieren. Der Automobilzulieferer hat angekündigt, weltweit 15.000 Stellen zu streichen, die Hälfte davon in Deutschland. In Schweinfurt arbeiten rund 9.100 Menschen bei ZF.