Karlstadt: Altstadtgarage als Toilette missbraucht

Die Karlstadter Altstadtgarage ist in den letzten drei Monaten immer wieder von einem Unbekannten als Toilette missbraucht worden. Die Beseitigung seiner Hinterlassenschaften ist laut Stadtwerken nicht nur unangenehm, sondern kostet auch Geld. Bereits in den vergangenen Jahren gab es schon einmal so eine Serie, zwischenzeitlich war Ruhe. Wieso die Garage als Toilette genutzt wird ist unklar, laut Stadt gibt es ausreichend Toiletten in der Altstadt. Um den unzumutbaren Zustand schnellst möglichst zu beseitigen, bitten die Stadtwerke alle Nutzer der Altstadtgarage um Aufmerksamkeit. Wer etwas beobachtet, soll sich bei der Stadt (09353 79020) oder Polizei (09353 97410) melden.