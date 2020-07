Würzburg: Anzeige gegen OB erstattet

Die Aufstiegsfeier der Würzburger Kickers im Rathaus könnte ein rechtliches Nachspiel haben. Gegen Oberbürgermeister Schuchardt sowie weitere Vertreter der Stadt ist anonym Anzeige erstattet worden. Konkret geht es um die Nicht-Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Hygieneregeln. So wurde während der Feier im Rathaus-Innenhof ein Gruppenfoto gemacht, bei dem die beteiligten weder Mundschutz trugen noch die 1,5 Meter Abstandsregelung einhielten. Das Bild sorgte in den sozialen Medien für Ärger. Die Stadt gestand damals sofort den Fehler bei den Corona-Schutzmaßnahmen ein und bedauerte den Vorfall. Dies gelte auch heute noch, so Stadtsprecher Georg Wagenbrenner. Das Event sei bis hin zu Einmal-Kugelschreibern beim Eintrag ins Goldene Buch Corona-Technisch durchgeplant gewesen. Trotzdem wurden die Regeln für das Erinnerungsfotos und Gruppenbilder kurzfristig für wenige Minuten gebrochen. Man müsse aus Fehlern lernen, so Wagenbrenner. Das nächste Mal würde eine solch emotionale und auch historische Stunde strikter organisiert werden. Die Stadt hat nun bis Anfang August Zeit bei der Regierung von Unterfranken ihre Stellungnahme abzugeben. Sollte sich ein Verstoß gegen die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen feststellen lassen, würde der gängige Bußgeldkatalog greifen, so die Regierung. Der sieht beispielsweise für die Nichteinhaltung des Mindestabstands 150 Euro Bußgeld vor.