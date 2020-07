Steinbach/Lohr: Planungen für Radhotel

Immer mehr Touristen kommen zum Fahrradfahren in die Region. In Steinbach könnte jetzt das erste reine Radhotel Mainfrankens entstehen – und zwar auf dem ehemaligen RMD-Gelände. Planer ist Unternehmer Christoph von Hutten. Dazu soll der U-förmigen Betriebshof auf dem RMD-Areal umgebaut werden. Vorgesehen sind 40 Zimmer mit insgesamt 90 Betten, 14 Zimmer davon für Familien. Darüber hinaus soll das Hotel alles bieten, was Radfahrer benötigen. Dazu zählt beispielsweise eine kleine Werkstatt, ein Waschsalon, aber auch ein E-Bike-Verleih ist geplant. Zudem sehen die Planungen ein Schwimmbad vor, sowie eine Küche die Frühstück und Abendessen anbietet. Von Hutten will in das Projekt einen niedrigen siebenstelligen Betrag investieren. Der Bauantrag soll bereits im September gestellt werden.