Würzburg: Kein Sommerferienfahrplan bei Bus und Straba

Bis zum letzten Tag vor den Ferien hat es gedauert – jetzt ist die Entscheidung da: In Würzburg wird in diesen Sommerferien bei Bus und Straßenbahn nicht nach dem Sommerferienfahrplan gefahren – es bleibt der ganz normale Fahrplan gültig. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend entschieden. Hintergrund ist, dass man mit einem höheren Bedarf beim Öffentlichen Personennahverkehr rechnet als in den Sommerferien der letzten Jahre. Durch Corona und die schwierige Kinderbetreuungssituation der vergangenen Monate geht die Stadt davon aus, dass viele Eltern bereits ihren Jahresurlaub verbraucht haben und deshalb während der Sommerferien arbeiten müssen.