Ein vermisster 14-Jähriger aus Würzburg ist wieder da. Wie die Polizei Unterfranken am Samstagabend mitteilte, konnte der Jugendliche in Frankfurt wohlbehalten wiedergefunden werden. Der 14-Jährige hatte seine Wohngruppe am 16. Juli verlassen und war seitdem verschwunden. Die Polizei hatte die Öffentlichkeit in die Suche nach dem Jugendlichen einbezogen.