Schwerstverletzt ist am Samstagnachmittag ein 16-Jähriger mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus gebracht worden. Der Jugendliche war mit seinem Roller zwischen Wolkshausen und Gaukönigshofen frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der 31-jähirge Autofahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.