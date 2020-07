Fußball: Kickers empfangen Hannover 96 im DFB-Pokal

Das Los hat entschieden: Die Würzburger Kickers empfangen den Zweitligisten Hannover 96 in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Das hat das Los am Sonntagabend ergeben. Es ist ein Vorgeschmack auf die kommende Zweitligasaison für die Rothosen. Die erste Runde im DFB-Pokal findet vom 11. bis 14. September statt. Austragungsort ist die Würzburger Flyeralarm-Arena am Dallenberg. Ob und inwiefern Zuschauer bei dem Match live dabei sein dürfen, werden die Kickers in den nächsten Wochen bekannt geben. Die Fans des 1. FC Schweinfurt 05 dürfen sich auf einen Bundesliga-Traditionsclub freuen: Die Schnüdel bekamen den FC Schalke 04 zugelost.