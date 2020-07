Würzburg: CORONA HEALTH-App untersucht Corona-Folgen

Was lernen wir aus der Corona-Pandemie? Das wollen Forscherinnen und Forscher der Uni Würzburg mit der CORONA HEALTH-App herausfinden, die ab sofort zum Download bereitsteht. Die App wurde zusammen mit dem Robert-Koch-Institut und den Unis aus Ulm und Regensburg entwickelt. Mit der digitalen Anwendung soll unter anderem herausgefunden werden, welche langfristigen Effekte Corona auf die psychische und körperliche Gesundheit hat. Dazu werden wöchentliche Kurzbefragungen durchgeführt. Android-Nutzer können zudem ihre anonymisierten GPS- und App-Kommunikationsdaten erfassen lassen. Die COROAN HEALTH-App ist kostenlos und ab sofort im Google Play Store erhältlich. Im Apple Appstore gibt es sie noch nicht. Dort wird sie aber in Kürze hochgeladen. Die Speicherung der Daten erfolgt laut Uni Würzburg vollständig anonym auf sicheren Servern des Universitätsklinikums Würzburg (UKW). Die App gibt es aktuell in Deutsch und Englisch, sechs weitere Sprachen sollen folgen.

