Kitzingen: Einweihung neuer Pflegestützpunkt

Der Landkreis Kitzingen hat einen neuen Pflegestützpunkt. Am Dienstagvormittag ist die Einrichtung in Kitzingen offiziell eingeweiht worden. Der Stützpunkt soll vor allem Angehörige von Pflegebedürftigen unterstützen. Sie bekommen Hilfe wenn beispielsweise Angehörige nach einem Klinikaufenthalt direkt in eine Pflegeeinrichtung müssen oder wenn die Rente für ein Seniorenheim nicht reicht. Träger sind der Landkreis Kitzingen, der Bezirk Unterfranken sowie die Kranken- und Pflegekassen. Der neue Pflegestützpunkt des Landkreises ist in Kitzingen in der Oberen Bachgasse 16 angesiedelt.