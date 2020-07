Gleich in fünf Firmen sind unbekannte Täter in Schwarzach eingebrochen. Die Einbruchsdiebstähle ereigneten sich in der Nacht zum vergangenen Mittwoch im Gewerbering Nord. Mit brachialer Gewalt hebelten die Unbekannten Eingangstüren und Fensterscheiben auf und gelangten so in das Innere der jeweiligen Gebäude. Dort entwendeten sie dann Werkzeuge und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Laut Polizei wird sie im fünfstelligen Bereich liegen.