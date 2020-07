Wertvoller Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro ist am Montag in Wiesenfeld geklaut worden. Er befand sich im Tresor eines Wohnhauses mit angrenzender Gaststätte. Unklar ist dagegen noch, wie genau sich der Diebstahl abgespielt hat. Dazu zählt unter anderem die Frage, wie der Täter überhaupt in das Haus gekommen ist.