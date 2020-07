Basketball: Flo Koch bleibt in Würzburg

s.Oliver Würzburg komplettiert weiter seinen Kader für die neue Saison in der Basketball Bundesliga. Jetzt wurde der Vertrag mit Flo Koch verlängert, der 28-Jährige geht damit in seine dritte Saison in Würzburg. Der Flügelspieler ist ein ausgezeichneter Distanzschütze, in der letzten Saison zählte er zu den ligaweit besten Werfern jenseits der Drei-Punkte-Linie. Mit Koch hat Headcoach Denis Wucherer gleichzeitig den fünften Spieler unter Vertrag, der bereits in der vergangenen Spielzeit das Würzburger Trikot getragen hat. Und noch eine gute Nachricht gibt es bei den Verantwortlichen des Basketball Bundesligisten. Mit Brose hat einer der großen Sponsoren des Vereins die Partnerschaft um ein weiteres Jahr verlängert.