Normalerweise hat das Tierheim in Würzburg zum Start in die Sommerferien mit vielen ausgesetzten Tieren zu kämpfen. Bisher ist das nicht der Fall. Wegen der Corona-Pandemie fahren viele Würzburger dieses Jahr nicht in den Urlaub. Deshalb entscheiden sie sich laut Tierheim dazu, jetzt ein Tier aufzunehmen – besonders beliebt sind weiter Hunde. Das Tierheim Würzburg appelliert an die Menschen, sich das gut zu überlegen. Denn die Ferien oder der Urlaub gehen zu Ende, ein Haustier aber bleibt.