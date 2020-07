Kitzingen: Polizeieinsatz in Asyl-Unterkunft

In der Asylbewerberunterkunft im Kitzinger Steinweg hat es in der Nacht zum Donnerstag einen Polizeieinsatz gegeben. Auslöser waren drei Bewohner, die laut Polizei dort einen Geburtstag überschwänglich feierten. Das störte aber die Nachtruhe im Umkreis. Die Beamten rückten an und wollten die Störenfriede zum Aufhören bewegen. Die zeigten sich aber uneinsichtig und aggressiv. Die Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden festgenommen und mussten eine Nacht hinter Gittern verbringen. Gegen einen Bewohner wird wegen Beleidigung ermittelt.