Bei einem Unfall in der Nähe von Lohr ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen Steinbach und Hofstetten, auf Höhe Neuendorf. Ein 27-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis war aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten. Dort krachte er frontal in einen Kleintransporter eines 39-Jährigen aus Main-Spessart. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und starb. Der Fahrer des Transporters kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.