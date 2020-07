Fußball: Kickers holen Matthias Lust als neuen Co-Trainer

Die Würzburger Kickers starten mit einem neuen Co-Trainer in die kommende Zweitliga-Saison. Der 50-jährige Matthias Lust steht künftig neben Michael Schiele an der Seitenlinie. Der Ex-Profi hatte zuletzt bei Liga-Konkurrent VfL Bochum gearbeitet, als Co-Trainer und Trainer der U 19. Dieser Fokus auf die Nachwuchsarbeit sei auch den Kickers wichtig bei der Verpflichtung gewesen, betont Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer. Der Vertrag mit den bisherigen Co-Trainer Rainer Zietsch wurde in gegenseitigem Einverständnis beendet. Der 55-Jährige wird unter anderem verstärkt als Co-Trainer der U 17 Nationalmannschaft arbeiten. Weiter mit an Bord im Trainerstab der Kickers sind Torwarttrainer Robert Wulnikowski sowie Phillipp Eckart für den Bereich Analyse und Athletik-Trainer Philipp Kunz.