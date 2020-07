Würzburg: UniKlinik weitet Corona-Testkapazitäten aus

Die UniKlinik Würzburg weitet ihre Corona-Testkapazitäten noch einmal deutlich aus. Bis zu 4.500 Tests sollen dort bald pro Tag möglich sein, hat der Freistaat angekündigt. Ziel sei es, Infektionen schnell zu erkennen und Ansteckungen zu vermeiden. Zudem sei es gerade für das Personal in UniKliniken und Krankenhäusern wichtig, sich schnell und unkompliziert testen lassen zu können. Gerade die Klinik-Mitarbeiter stünden in vorderster Front bei der Arbeit am Patienten, es sei daher wichtig, sie besonders gut zu schützen, erklärte Wissenschaftsminister Bernd Siebler in München.