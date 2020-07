Estenfeld/A7: Schwerer Lkw-Unfall endet glimpflich

Einen Schutzengel hatte ein Lkw-Fahrer auf der A7 bei Estenfeld. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Lkw samt Anhänger am Donnerstagmittag Richtung Kassel. Bei Estenfeld erkannte er ein Stauende zu spät und fuhr mit voller Wucht auf einen Sattelzug auf. Sein Führerhaus wurde so stark beschädigt, dass Zeugen von einem eingeklemmten Fahrer ausgegangen waren. Der Fahrer konnte sich dann aber doch mit leichten Verletzungen selbst aus dem Wrack retten. Im Bereich des Fahrersitzes war in den Trümmern eine Art „Blase“ frei geblieben, in der der Fahrer gesessen hatte. Die Autobahn musste in Richtung Kassel für eine Stunde total gesperrt werden. Es kam zu größeren Behinderungen.