In Würzburg treten weiter neue Corona-Infektionen auf. Am Freitag hat das Gesundheitsamt einen neuen Fall gemeldet. Insgesamt sind in dieser Woche 12 neue Corona-Infektionen aufgetreten. Das sind so viele in einer Woche wie zuletzt Ende April. Insgesamt haben sich bisher 931 Würzburger mit Corona angesteckt. 20 Personen sind derzeit noch mit dem Virus infiziert. Unter Quarantäne stehen 90 Würzburger, für 2.646 ist diese seit Beginn der Pandemie aufgehoben worden.