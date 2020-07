Unterfranken: Polizei warnt vor neuer Trickbetrug-Masche

Die Polizei warnt vor einer neuen Masche beim Trickbetrug per Telefon. Am Freitagvormittag hatten sich vor allem im Raum Schweinfurt die Anrufe angeblicher Verwandter bei Senioren gehäuft, die angeblich in dringender Geldnot sind. Neu ist, dass die Betrüger einen Komplizen schicken, der die Opfer zur Bank begleiten soll. Damit soll offenbar sichergestellt werden, dass das Opfer das Geld auch wirklich abhebt und keinen Kontakt zur Polizei aufnimmt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine Wertsachen an fremde Personen zu übergeben. Wenn angebliche Verwandte per Telefon nach Geld fragen, sollten man selbst immer noch einmal bei den Verwandten zurückrufen, um die Geschichte zu überprüfen. Im Zweifelsfall können sich Betroffene auch immer an die Polizei wenden.