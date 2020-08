Würzburg: Sandermare öffnet frühestens nach den Sommerferien

Das Würzburger Sandermare bleibt mindestens bis zum Ende der Sommerferien noch geschlossen. Das hat die Würzburger Bäder GmbH auf Anfrage bestätigt. Durch die Corona-Krise wurden die Sicherheits- und Hygieneauflagen für die Bäder deutlich erhöht. Die Bäder GmbH hat das vorhandene Personal deswegen auf das Dalle und das Nautiland aufgeteilt. Daher ist eine Wiedereröffnung des Sandermare wohl erst möglich, wenn die Badesaison im Dallenbergbad zu Ende ist. Außerdem laufen aktuell auch noch die Planungen, in welchem Rahmen das Sandermare dann geöffnet wird, also komplett oder möglicherweise nur in Teilbereichen. Im Nautiland beispielsweise ist die komplette Sauna-Landschaft noch gesperrt.