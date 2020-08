Volkach: Betrunker Dieb mit Auto unterwegs

Eine ganze Menge Anzeigen kommen auf einen 53 Jahre alten Mann aus Volkach zu. Der Mann hatte in der Nacht zum Samstag verschiedene Gegenstände aus einer Garage geklaut. Allerdings hatte eine Anwohnerin gesehen, wie er die Beute in sein Auto lud und davonfuhr. So konnte die Polizei ihn ganz in der Nähe stoppen. Dabei zeigte sich, dass sich der Mann offenbar Mut angetrunken hatte - er saß betrunken hinterm Steuer. Jetzt wird gegen ihn wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und der Trunkenheitsfahrt ermittelt.