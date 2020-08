Lohr: Reihenweise Klamotten gestohlen

Eine professionelle Diebin war in den letzten Tagen offenbar in Kleidungsgeschäften in Lohr aktiv. Am Montag und Dienstag suchte sie mindestens drei Läden in der Innenstadt heim. Insgesamt klaute sie Damenkleidung im Wert von einigen hundert Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um die selbe Täterin handelt. Die Frau wird so beschrieben: etwa 40 Jahre und 1,60 Meter groß. Sie hat eine hagere Gestalt und schulterlange Haare, teilweise hatte sie einen blauen Rucksack dabei.