Würzburg: Viel Arbeit für die Wasserschutzpolizei

Am Samstagnachmittag hat ein 18-jähriger Bootsführer ein gemietetes „Hausboot“ bei Würzburg in den Kurs eines über hundert Meter langen Güterschiffs gesteuert. Durch ein Manöver des Frachtschiffs konnte ein Zusammenstoß gerade noch verhindert werden. Auf dem Hausboot befanden sich weitere elf Personen, die alle schon alkoholisiert waren. Auch der 18-jährige Bootsführer war nicht mehr fahrbereit. Das Mietsboot wurde durch die die Wasserschutzpolizei in Schlepp genommen. Schon am Freitagnachmittag war die Wasserschutzpolizei im Einsatz. Hier ist es auf dem Main im Bereich Würzburg zu zwei Unfällen zwischen Schlauchbooten und Ruderern gekommen. Beide Male wurden die Ruderboote von den gemieteten Schlauchbotten gerammt. Personen wurden keine verletzt.