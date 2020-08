Schweinfurt: Streit unter Heranwachsenden eskaliert

Feiernde Jugendliche geraten in Streit – Polizeibeamte werden beim Dazwischengehen angegriffen. Am späten Samstagabend wurde die Polizei zu einer Streitigkeit zwischen einer Gruppe Heranwachsender am Mainkai in Schweinfurt gerufen. Vor Ort mussten sie einen tobenden 19-Jährigen beruhigen. Ein 18-Jähriger mischte sich ein und ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Der junge Mann musste fixiert werden. Umstehende begannen die Festnahme zu stören und versuchten die Festgenommen zu befreien. Neun Polizeistreifen waren nötig, um die Auseinandersetzung zu beenden. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizeibeamte und der 18-Jährige leicht verletzt.