Schweinfurt: Vor Kindern entblößt – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag waren zwei Kinder mit ihren Eltern auf einem Spielplatz in Schweinfurt, als sich ein Mann vor den Kindern entblößte. Der etwa 35-Jährige trat aus einem Gebüsch vor die Kinder und onanierte vor ihnen. Das 10-jährige Mädchen nahm seine jüngere Cousine an der Hand und sie rannten weg. Auch der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden. Der Mann war um die 35 Jahre alt, circa 1,77 Meter groß, mit Haarkranz und Vollbart und trug eine Brille, eine beige kurz Hose und ein blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift.