Am Samstagabend hat ein Radfahrer auf der Staatsstraße bei Kitzingen eine lodernde Flamme auf dem Anhänger des Traktors, der vor ihm fuhr, entdeckt. Dieser war mit Stroh beladen. Unmittelbar danach stand auch schon der gesamte Anhänger in Vollbrand. Der Landwirt konnte geistesgegenwärtig den Anhänger vom Traktor abkoppeln, ehe das Feuer weiter um sich griff und Anhänger samt Ladung zerstörte. Auch eine angrenzende Grünfläche und ein Stück der Fahrbahn wurden in Mitleidenschaft gezogen.