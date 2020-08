Am Samstagabend ist ein Radfahrer im Main-Tauber-Kreis an einem Bahnübergang in Wittinghausen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 82-Jährige offenbar die Gleise überqueren und bemerkte zu spät, dass beide Schranken geschlossen waren. Er blieb zunächst auf den Gleisen stehen. Kurz darauf wurde er vom heranfahrenden Zug, der in Fahrtrichtung Würzburg fuhr, erfasst und tödlich verletzt.