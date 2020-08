Am frühen Samstagabend ist es zu einem Unfall auf der Staatsstraße von Geiselwind in Richtung Gräfenneuses gekommen. Ein 49-Jähriger kam aus Unachtsamkeit in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals im angrenzenden Acker, bevor es auf dem Dach liegen blieb. Vier der Mitfahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, die Staatsstraße musste für zwei Stunden gesperrt werden.