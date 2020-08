Würzburg: Zwei weitere Corona-Fälle

Die Corona-Fälle in Würzburg steigen weiter leicht an. Über das Wochenende sind zwei Neuinfektionen aufgetreten. Das meldet das Gesundheitsamt am Montag. Demnach sind derzeit 22 Personen mit dem Virus infiziert. Unter häuslicher Quarantäne stehen 96 Menschen. Das sind zehn mehr als zum Ende vergangener Woche. Seit Tagen nehmen die Corona-Fälle in Würzburg weiter zu. Insgesamt sind dort in der vergangenen Woche 12 Neuinfektionen aufgetreten. Das sind so viele in einer Woche wie zuletzt Ende April. Insgesamt ist das Coronavirus seit Beginn der Pandemie bei 933 Würzburgern nachgewiesen worden.