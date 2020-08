Würzburg: Stramu mit neuem Konzept

Innenhof statt Innenstadt - Wegen Corona geht das Würzburger Straßenmusikfestival neue Wege. Unter dem Titel „STRAMU: Pflastertöne“ wird es in diesem Jahr mehrere Konzerte im Innenhof des Rathauses geben. So werden beispielsweise Andreas Kümmert, Jochen Volpert oder Zauberer Zappalott auftreten. Der Eintritt beträgt pro Konzert 5 Euro 50. Das Geld soll vollständig an die auftretenden Künstler ausgeschüttet und so die lokale Kultur-Szene unterstützen werden. Das Würzburger Stramu findet in diesem Jahr vom 21. bis 23. August statt.