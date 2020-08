Würzburg: Polizei zieht gemischte Bilanz nach sonnigem Wochenende

Die Polizei in Würzburg hat eine gemischte Bilanz nach dem sonnigen Wochenende gezogen. Demnach seien bei den Kontrollen nur wenige Verstöße gegen die Maskenpflicht und das verbotene Grillen am Main festgestellt worden. Immer wieder habe man die Menschen aber an die Einhaltung des Mindestabstands erinnern müssen. Gleiches bestätigt auch das Ordnungsamt. Einschränkungen des öffentlichen Lebens werde es laut Stadt vorerst aber nicht geben. Man habe die aktuelle Situation weiter im Auge, heisst es. Gedanken mache man sich vor allem zum Schöppeln auf der Alten Mainbrücke. Dort, sowie im Bereich des Mains wird es weiter verstärkt Kontrollen geben. Gleichzeitig appelliert die Stadt weiter an die Menschen, sich an alle Corona-Regeln zu halten.