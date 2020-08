Karbach: 17-jähriger Radsportler Jan Riedmann tödlich verunglückt

Große Trauer im Landkreis Main-Spessart: Der 17-jährige Radsportler Jan Riedmann aus Karbach ist bei einem Trainingsunfall tödlich verunglückt. Der Schüler hatte am Samstag mit seinem Team in Sugenheim in Mittelfranken trainiert. Dort nahm ihm ein 58-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt, sodass der 17-Jährige fast ungebremst gegen das Auto prallte. Trotz seines Sturzhelms erlitt er schwerste Kopfverletzungen, an denen er einen Tag später in der Würzburger Uniklinik starb. Jan Riedmann war seit 2011 Radrennen gefahren und galt zusammen mit seiner Zwillingsschwester Linda in Karbach als Aushängeschild des Radsports. Sein Vater Robert war früher selbst Teil einer Rad-Bundesligamannschaft des Landesverbands Bayern. Im vergangenen Jahr wurde Jan Riedmann unter anderem 1. Bayerischer Meister Straße der U17. Seit dieser Saison fuhr er für Team Auto Eder, die U19-Mannschaft des deutschen Bora-hansgrohe-Rennstalls.