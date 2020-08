Zell: Frau kocht - und löst Feuerwehreinsatz aus

Sie hatte eigentlich nur Kartoffeln und Eier kochen wollen – und damit versehentlich einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine 44-Jährige in Zell hatte das Essen bereits auf dem Herd, als sie vermutlich plötzlich einschlief. Nachdem es anfing zu schmoren und sich starker Rauch bildete, schlugen die Rauchmelder an und die Feuerwehr wurde alarmiert. Die brachte die Frau aus ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und lüftete kräftig durch. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Verletzt wurde niemand. Bei der 44-Jährigen wurde ein deutlich erhöhter Promillewert festgestellt, wegen des Alkohol war sie wohl auch eingeschlafen. Sie erhält jetzt eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit und muss die Kosten des Feuerwehreinsatzes übernehmen.