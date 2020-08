Die Würzburger Kickers haben für die kommende Zweitliga-Saison einen echten Routinier verpflichtet. Torhüter Fabian Giefer wechselt vom FC Augsburg an den Dallenberg. Der 30-Jährige hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Giefer stand unter anderem 46 Mal für Leverkusen, Augsburg, Schalke und Düsseldorf in der ersten Bundesliga auf dem Platz. Die letzten drei Jahre stand Giefer bei Augsburg unter Vetrag, kam in dieser Zeit allerdings nur auf vier Einsätze.