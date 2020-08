Volkach: Mehr Rücksichtnahme auf dem Altmain gefordert

Mehr Rücksicht aufeinander – das haben die Teilnehmer der Gesprächsrunde Wassertourismus am Altmain in Volkach gefordert. Bei der Diskussion am Montagnachmittag waren unter anderem die Stadt Volkach, die umliegenden Gemeinden, die Polizei sowie das Landratsamt beteiligt. Um dem Ansturm von Gästen aus dem Umland Herr zu werden, planen die Gemeinden sowohl mehr Parkplätze auszuweisen, aber auch Parkverbotszonen auszuweiten. Die Polizei und der Verkehrsüberwachungsdienst werden auch weiterhin Knöllchen verteilen und gegebenenfalls Autos abschleppen lassen. Außerdem appellieren die Verantwortlichen an die Vernunft der Gäste des Altmains bei Volkach: Sie sollten Rücksicht auf die Anwohner nehmen. Auch wer im Main badet oder paddelt, muss aufpassen: so hat beispielsweise die Fähre in Nordheim Vorfahrt vor allen, die mit dem Kajak oder im Schlauchboot unterwegs sind. Die Verantwortlichen werden die Lage auch weiterhin kritisch im Auge behalten und gegebenenfalls auf Verstöße reagieren. Im kommenden Herbst soll dann ein Fazit gezogen werden, um für künftige Sommer besser gerüstet zu sein.