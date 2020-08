Würzburg: SchoCana beim Schülerfirmen-Contest eine Runde weiter

Großer Erfolg für die Würzburger Klara-Oppenheimer-Schule: Ihre Schülerfirma SchoCana hat es beim Bundes-Schülerfirmen-Contest in die TOP 30 geschafft. Die Schüler bieten Hanfschokolade an und setzen sich gleichzeitig für den Klimaschutz ein. Pro zwei verkauften Tafeln wird über die Organisation „Plant-for-the-planet“ ein neuer Baum gepflanzt. SchoCana steht jetzt zusammen mit den anderen 29 Schülerfirmen in der Endausscheidung. Nun geht es darum, eine Expertenjury von der Geschäftsidee zu überzeugen. Im September wird bekannt gegeben, wer es als Finalist in die Top-10 geschafft hat. Die endgültigen Platzierungen werden bei einer Preisverleihung im November bekannt gegeben. Der Bundes-Schülerfirmen-Contest wurde vor 10 Jahren vom Geschäftsführer der Müller Medien, Michael Oschmann, ins Leben gerufen.