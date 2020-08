Thema: Gemünden: Auto macht sich selbstständig und rollt über B26

Eigentlich wollte ein Mann in Gemünden in der Nacht zum Montag nur sein Auto in die Garage fahren als dieses losrollte – und zwar quer über die B 26. Zuvor hatte der Mann den Wagen vor der Garage geparkt, die Handbremse angezogen und war ausgestiegen, um das Garagentor zu öffnen. Währendessen verselbstständigte sich das Auto und rollte eine Böschung hinab über die B26. Ein Zaun beim Gelände des Roten Kreuzes konnte den Wagen letztendlich stoppen. Es wurden weder Personen verletzt noch andere Fahrzeuge beschädigt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.